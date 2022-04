Handelsverband fordert Masken-Aus für alle Beschäftigten

Eine Petition des Handelsverbands fordert das Masken-Aus im gesamten Handel – also auch in Supermärkten. Bisher haben schon mehr als 16.000 Unterstützer unterschrieben.

Seit Samstag ist die Maskenpflicht im Handel Geschichte – ausgenommen ist der sogenannte "lebensnotwendige Handel", also Supermärkte, Drogerien oder Trafiken. Dort müssen sowohl Kunden als auch Angestellte weiterhin eine FFP2-Maske tragen

Der Handelsverband fordert nun in einem Brief an Gesundheitsminsiter Rauch "ein sofortiges Ende der Maskenpflicht für ALLE Beschäftigten im Handel". "Da die Neuinfektionen nun stark sinken und das Infektionsrisiko beim Einkauf sehr gering ist, ist den Beschäftigten eine Fortführung der Maskenpflicht nicht mehr zumutbar. Es braucht hier endlich eine Gleichstellung aller Handelsmitarbeitenden, denn eine Fortführung dieser Diskriminierung ist epidemiologisch nicht länger argumentierbar", heißt es im Schreiben.

16.000 Unterschriften

Eine Petition des Handelsverbands fordert nun "ein sofortiges Ende der Maskenpflicht für ALLE Beschäftigten im Handel". Bisher hat die Initiative "Helden der Coronakrise entlasten" bereits 11.715 Unterschriften gesammelt.