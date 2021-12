Herzkranker Bub (4) starb mit Corona im Spital

Der kleine Angelo (4) starb mit Corona im Spital in Zwettl. Zuvor war er zweifach positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Wie die "Krone" berichtet, war der kleine Angelo (4) aus Waidhofen an der Thaya bereits am Montag mittels Antigen-Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet worden. Da er ein Loch im Herzen hatte und unter chronischer Bronchitis litt, hatte die Mutter bereits am Montagabend Abend den Ärztedienst gerufen, der ihn untersuchte. Am Dienstag verschlechterte sich sein Zustand - ein PCR-Test zeigte erneut ein positives Corona-Ergebnis. Als dann am Abend auch noch Angelos Lippen blau anschwollen, alarmierte Angelos Mutter die Rettung, die den Jungen sofort ins Spital brachte. Kurz nach der Ankunft mussten die Ärzte mit den Reanimationsmaßnahmen beginnen, doch für Angelo kam jede Hilfe zu spät: Nach etwa einer Stunde mussten die Versuche aufgegeben werden. Angelo verstarb noch im Krankenhaus.