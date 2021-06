Heute fällt Maske in Schulen

Ab heute fällt die Maske in den Klassenzimmern. Doch es wird bald mehr gelockert.

Heute Dienstag ist der erste Schultag, der ein bisschen Normalität verspricht. Auch in den Klassenzimmern ab Sekundarstufe 1 (also ab der 1. Klasse Mittelschule bzw. Gymnasium) fällt heute die Maskenpflicht – im Schulgebäude bleibt sie aber ansonsten aufrecht.

Mehr Freiheit wagen

Argument von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP): In den Schulen seien ohnehin alle geimpft, da könne man mehr Freiheit wagen. Und auch die Virologin Dorothee von Laer spricht sich für ein Ende der Maskenpflicht aus.

Weitere Lockerungen am 1. Juli

Noch mehr. Doch das ist möglicherweise ein Schritt zu noch mehr Freiheiten: Mit 1. Juli sollen weitere Lockerungen folgen – ein entsprechendes Papier wird derzeit zwischen Kanzleramt und Gesundheitsministerium akkordiert.

Öffnet die Nacht-Gastro?

So fällt die Sperrstunde ab 1. Juli, zuletzt war aber noch unklar, ob auch die Nacht-Gastro öffnen darf. Jedenfalls am Tisch ist eine Lockerung der FFP2-Pflicht, so könnte auf den bequemeren Mund-Nasen-Schutz (MNS) umgestiegen werden.