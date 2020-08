Hier gibt es aktuell die meisten Corona-Fälle

In diesen Bezirken wurden in den letzten zwei Wochen am meisten Neuinfektionen gemeldet.

Die Corona-Zahlen in Österreich stiegen zuletzt wieder dramatisch an. Von Samstag auf Sonntag wurden laut Innenministerium in Österreich 191 bestätigte Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 registriert, 99 davon in Wien. Bisher gab es in Österreich 25.253 positive Testergebnisse. Mit aktuellem Stand (9.30 Uhr) sind österreichweit 732 Personen an den Folgen von Covid-19 verstorben, womit die Zahl der Toten gegenüber Samstag unverändert geblieben ist.

Weiterhin befinden sich 116 Covid-19-Erkrankte in einem Krankenhaus, die Zahl der Intensivpatienten stieg innerhalb der vergangenen 24 Stunden um eine Person auf 23. 21.558 Patienten sind wieder genesen, womit derzeit 2.963 aktive Fälle offiziell bekannt sind.

Hier gibt es die meisten neuen Fälle

Bevor die Corona-Ampel des Bundes kommende Woche offiziell in Betrieb geht, gibt das das Complexity Science Hub Vienna (CSH) einen guten Überblick über die Neuinfektionen in Österreich. Am meisten neue Fälle pro 10.000 Einwohner werden dabei in Wels, Innsbruck und Wien gemessen. Die Ampel blinkt in weiten Teilen Österreichs gelb, in Wels sogar rot

Wels-Stadt: 10 (Fälle pro 10.000 Einwohner)

Innsbruck-Stadt: 9,3

Wien: 7,5

Steyr-Stadt: 7,1

Schwaz: 6

Linz-Stadt: 5,8

Linz-Land: 4,9

Bludenz: 4,6

Klagenfurt-Stadt: 4,6

Kufstein: 4,1