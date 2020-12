Hier ist Corona derzeit am tödlichsten

Diese EU-Staaten werden in der zweiten Welle noch schlimmer erwischt als Österreich.

Gestern wurden erneut 3.815 neue Corona-Fälle an einem Tag registriert. Durch den partiellen Shutdown und den Lockdown haben sich die Neuinfektionen erst nach 21 Tagen halbiert. Knapp vor der Wiedereröffnung des Handels bleibet das Infektionsgeschehen also groß.

Zudem starben in 24 Stunden weitere 114 Menschen. Die Todesrate in Österreich liegt damit weiterhin deutlich über dem EU-Durchschnitt. Die Lage in den Spitälern bleibt angespannt.

Das sind die Corona-Hotspots

Laut den Daten des ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) weist derzeit Bulgarien die höchste Todesrate innerhalb der EU auf. Hier wurden in den letzten 14 Tagen 26.5 Todesfälle pro 100.000 Einwohner registriert. Dahinter folgen Slowenien, Ungarn, Kroatien und Polen. Österreich liegt im EU-Vergleich mit einem Wert von 16,1 derzeit auf dem 8. Rang. Am wenigsten Todesfälle gibt es in Finnland, Irland und Dänemark. Aber auch Deutschland muss gemessen an der Bevölkerung derzeit weit weniger Todesfälle beklagen als wir.