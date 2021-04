Parteichef Hofer verordnet FPÖ-Klubchef Kickl nun das Masken-Tragen im Parlament.

Der Masken-Streit tobt nun auch innerhalb der FPÖ. Nachdem die Parlamentsdirektion ein Machtwort gesprochen hatte und das Tragen der FFP2-Masken im Parlament verordnet hatte (jedoch ohne Sanktionen), tobte Herbert Kickl auf Twitter. Es handle sich dabei um "Bashing" gegen die FPÖ-Abgeordneten, so Kickl - und er werde rechtliche Schritte prüfen lassen. Doch nun spricht Parteichef Hofer ein Machtwort - und zwar mit einer überraschenden Aussage.

Hofer verordnet seinem Kollegen Kickl nämlich in in einem Twitter-Beitrag das Tragen der FFP2-Maske. "Das freie Mandat erlaubt es, sich im Parlament der Hausordnung zu entziehen. Wer das tut, stellt sich aber in einer Selbstüberhöhung über alle Menschen, die sich an Regeln halten müssen. Ich respektiere als Präsident die Hausordnung und erwarte das von allen Abgeordneten", so Hofer .