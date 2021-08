In Vorarlberg gab es am Sonntag überhaupt nur noch eine einzige Erstimpfung!

Das Impf-Debakel erreichte in Österreich am Wochenende einen neuen Tiefpunkt. In ganz Österreich ließen sich am Sonntag überhaupt nur noch 3.268 Personen impfen. So wenige wie seit Jänner (!) nicht mehr. Erst-Impfungen waren es am Sonntag überhaupt nur noch 1.057.



