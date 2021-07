Impfen ohne Termin: Wiener Impf-Sonderaktion

Eine Erstimpfung können ab kommenden Montag alle Wiener und Wienerinnen auch ohne Termin erhalten.

Die Aktion findet vom 5. bis 11 Juli im Wiener Austria Center statt. Der verwendete Impfstoff für den ersten Stich ist AstraZeneca. Vier Wochen später soll dann der zweite Stich erfolgen. „Nachdem sich der Impfstoff von AstraZeneca auch gegen die Delta-Variante des Corona-Virus als sehr wirksam erwiesen und das Nationale Impfgremium eine Verkürzung des Intervalls zwischen den beiden Impfungen von zwölf auf vier Woche empfohlen hat, werden wird dieser Empfehlung auch folgen, um der Delta-Mutation in Wien möglichst keine Chancen zu lassen“, betont Gesundheitsstadtrat Peter Hacker in einer Stellungnahme. Möglich wurde die Aktion, da überraschend viel Impfstoff von AstraZeneca zur Verfügung stehe, fügte Hacker an.

Für alle über 18

An der Aktion teilnehmen können alle über 18 Jährige, die bisher keine Impfung erhalten haben. Geimpft wird 7 Tage die Woche, von 7 bis 19 Uhr. Bis zu 1.500 Menschen können damit täglich bei der Aktion geimpft werden. Insgesamt wird damit 10.500 Impfwilligen eine einfache Möglichkeit gegeben, sich gegen das Coronavirus zu schützen. „Einfach hinkommen und sich eine Immunisierung gegen den Corona-Virus abholen. Klar ist aber, dass sich zu manchen Zeitpunkten ein Stau vor der Impfstelle bilden kann“, so Hacker. Aus diesem Grund wird empfohlen, vor einem Besuch im Austria Center, einen Blick auf deren Homepage zu werfen um eine mögliche Staubildung zu vermeiden. Dort wird nämlich mittels Ampelsystem die jeweilige Auslastung der Impfstationen angezeigt. Außerdem wird dringend empfohlen, mittels öffentlicher Verkehrsmittel anzureisen, da die Parkplatzsituation nicht optimal für einen solchen Impfansturm ist.