Ohne Impfzwang sehen Politiker keine Chance, nächsten Lockdown zu verhindern.

Wien. Vor wenigen Tagen noch war eine Impfpflicht ein politisches No-Go. Jetzt kommt sie fix. Alle Welt schaut deswegen gerade auf Österreich.



Es war eine große Überraschung, als am Freitag um 10.22 Uhr Kanzler Alexander Schallenberg die generelle Impfpflicht ansagte: „Trotz Überzeugungsarbeit ist es uns nicht gelungen, genug Menschen zur Impfung zu bringen.“ An der Umsetzung dieses Plans wird ab jetzt fieberhaft gearbeitet. Fix ist bisher:



Zeitpunkt. Das Gesetz soll am 1. Februar in Kraft treten. Ausnahmen soll es nur für jene geben, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.



