Impfung in Tirol: Auch Schwangere werden geimpft

Auch in Tirol sollen nun Schwangere, die das möchten, priorisiert gegen das Coronavirus geimpft werden. Ab sofort ist es möglich, sich unter www.tirolimpft.at als Schwangere zu kategorisieren,

Nach Wien und Oberösterreich können jetzt auch in Tirol Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden.

Vertiefende Aufklärung in Impfzentren

Ab sofort ist es möglich, sich unter www.tirolimpft.at als Schwangere zu kategorisieren, teilte das Land am Mittwoch mit. Zudem können sich in Tirol nun auch alle zwölf bis 15-Jährigen für eine Impfung unter www.tirolimpft.at vormerken lassen. In Wien etwa werden Schwangere bereits seit Mitte Mai geimpft, auch in Oberösterreich startete man schon mit der Impfung der Schwangeren. In Tirol war eine Anmeldung als Schwangere bisher nicht möglich. "Bei der Impfung von Schwangeren handelt es sich um eine sehr sensible Thematik, bei der wir in Tirol nichts überstürzen", erklärte Gesundheitsdirektor Thomas Pollak. Wichtig sei es weiterhin, jedenfalls mit dem betreuenden Gynäkologen ein Gespräch zu führen und eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung durchzuführen, so Pollak. Auch die impfenden Ärzte im niedergelassenen Bereich und in den Impfzentren werden nochmals vertiefende Aufklärungen vornehmen. In den Impfzentren werden eigens dafür Kojen reserviert, um dies in Ruhe und mit dem notwendigem Zeitrahmen durchzuführen, hieß es.

Auch 12-15-Jährige

Nach der Zulassung von mRNA-Impfstoffen für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren durch die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) kann sich diese Altersgruppe nun auch unter www.tirolimpft.at vormerken lassen. Die Termineinladungen werden jedoch weiterhin entsprechend der Priorisierung (Alt vor Jung sowie entsprechend den Berufs- und Risikogruppenkategorisierungen) vergeben. Abhängig von der vom Bund gelieferten Impfstoffmenge sollen auch impfwillige Kinder und Jugendliche noch im Sommer eine Impfung erhalten. Kinder unter 14 Jahren benötigen das Einverständnis eines Erziehungsberechtigten und müssen von diesem oder einer volljährigen Person aus dem gemeinsamen Haushalt zum Impftermin begleitet werden.

Bereits 483.500 Tiroler geimpft

Ab dem kommenden Wochenende sollen bereits zahlreiche Personen in der Altersgruppe unter 50 Jahren geimpft werden. In Tirol wurden bisher insgesamt rund 483.500 Impfungen durchgeführt. Laut Eintragungen im e-Impfpass sind damit 43 Prozent der Tiroler Bevölkerung ein erstes Mal geimpft und 21,5 Prozent bereits vollimmunisiert.

Schutz vor "behördlichen Quarantäne"

Der Gesundheitsdirektor verwies zudem darauf, dass eine Covid-Impfung auch von einer behördlichen Quarantäne "schützen" kann. "Es besteht die Möglichkeit für die Behörden, unter gewissen Umständen geimpfte Personen ab dem 22. Tag nach der Erstimpfung bei Kontakt mit einer infizierten Person anstelle einer engen Kontaktperson (K1) als K2-Person zu klassifizieren", erklärte Pollak. Das heißt, dass statt einer zehntägigen Quarantäne eine Verkehrsbeschränkung ausgesprochen werden kann. Die Entscheidung liege jedoch stets im Ermessen der jeweiligen Gesundheitsbehörde.