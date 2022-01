In diesem Bundesland liegt die Inzidenz bei 1.118

Der Reproduktionswert sei auf 1,65 gestiegen und habe damit einen Wert erreicht, der deutlich über jenem in der vierten Infektionswelle liegt.

Salzburg. Im Bundesland Salzburg stecken zehn mit dem Coronavirus infizierte Personen derzeit etwa 17 weitere an. Der Reproduktionswert sei auf 1,65 gestiegen und habe damit einen Wert erreicht, der deutlich über jenem in der vierten Infektionswelle liege, teilte Gernot Filipp von der Salzburger Landesstatistik am Samstag zu den aktuellen Corona-Eckdaten mit.

Die 7-Tage-Inzidenz erhöhte sich in Salzburg um 75 Punkte auf 1.118. Anfang nächster Woche sei mit einem weiteren starken Anstieg zu rechnen, sagte Filipp. Bei den Ungeimpften liegt die Inzidenz in Salzburg bei über 2.500, bei den geimpften Personen bei rund 700. Recht unterschiedlich ist die regionale Dynamik. In der Stadt Salzburg und im Flachgau ist sie mit 630,6 bzw. 628 am niedrigsten, im Pongau mit 2.706 am höchsten. Das ist der höchste Bezirkswert, der seit Beginn der Pandemie in Salzburg erreicht wurde.

Aktuell sind im Bundesland 7.309 Personen aktiv infiziert, 57 Menschen befinden sich wegen Covid-19 im Spital, 15 davon auf der Intensivstation.