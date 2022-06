In diesen Ländern explodieren die Corona-Zahlen

Das sind derzeit die Corona-Hotspots in Europa.

Die Corona-Zahlen in Österreich steigen wieder an. Am Samstag wurden 5.407 Neuinfektionen gemeldet, die Sieben-Tages-Inzidenz stieg auf 395. Doch auch in anderen europäischen Ländern wächst die Sorge vor einer neuen Corona-Welle.

Das sind die internationalen Hotspots

Am meisten Fälle werden weiterhin in Portugal gemeldet, auch wenn hier die Zahlen bereits wieder zurückgehen. Starke Anstiege melden hingegen derzeit Frankreich, Israel oder auch Deutschland und Dänemark.

Land 7-Tages-Inzidenz Portugal 872 Frankreich 493 Israel 483 Deutschland 478 Luxemburg 471 Österreich 395 Zypern 387 Griechenland 386 Italien 329 Malta 281

Gründe für Anstieg

Experten nennen mehrere Gründe, warum die Corona-Zahlen wieder steigen. Zum einem gibt es abnehmende Immunität innerhalb der Bevölkerung. Bei vielen liegt die Infektion oder Impfung länger als vier Monate zurück - damit steige das Risiko einer neuerlichen Erkrankung. Gleichzeitig wurden in den meisten Ländern die Schutzmaßnahmen aufgehoben, während die Menschen wieder mehr reisen.

Ein weiterer Grund ist die BA.5-Variante, die sich immer mehr ausbreitet und in den kommenden Wochen auch in Österreich dominant werden könnte. Diese ist um 50 Prozent ansteckender als die ohnehin sehr ansteckende BA.2-Variante und schlägt sich auch wieder verstärkt auf die Lunge.