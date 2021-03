In Wien insgesamt bereits mehr als 100.000 Corona-Fälle

Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie damit bereits mehr als 100.000 Fälle - konkret 100.129 - in der Bundeshauptstadt verzeichnet.

Wien. Wien meldet erneut eine relativ hohe Anzahl an Coronavirus-Neuinfektionen: 718 positive Testungen sind in den vergangenen 24 Stunden registriert worden, wie der Krisenstab und die Landessanitätsdirektion am Samstag mitteilten. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie damit bereits mehr als 100.000 Fälle - konkret 100.129 - in der Bundeshauptstadt verzeichnet.

In den heute gemeldeten 718 positiven Testungen sind 55 Nachmeldungen der vergangenen Tage enthalten. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 1.761. Das sind sieben mehr als am Tag zuvor. Insgesamt 92.004 Personen sind wieder genesen.

Anteil der britischen Variante bei 80 Prozent

Der Anteil der britischen Variante (B.1.1.7) ist mittlerweile dominierend weiter gestiegen. Er liegt aktuell bei rund 80 Prozent, berichtete ein Krisenstab-Sprecher auf APA-Nachfrage. Zudem gebe es derzeit "30 aktive Fälle" der südafrikanische Mutation (B.1.351).

Am Freitag wurden in Wien 39.143 Corona-Tests registriert. Die Zahl der Untersuchungen klettert damit auf insgesamt 3.807.817.