Infektiologe fordert kurzen, harten Lockdown

Vor allem in Salzburg und Oberösterreich droht jetzt ein Kollaps der Spitäler.

Linz/Salzburg. In Oberösterreich sind bereits 24 % der Intensivbetten mit Corona-Kranken belegt, in Salzburg waren es gestern bereits 20 % – angeblich waren nur noch 2 Betten frei, es droht also die gefürch­tete Triage. Davor gewarnt hatte der Salzburger Infektiologe Richard Greil schon auf oe24.TV: „Wir haben eine dramatische Situation, eine Steilheit des Anstieges, die einer Hauswand entspricht. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand.“ Greil sprach sich am Dienstag in der ZiB 2 für einen kurzen, harten Lockdown aus, ohne das Wort auszusprechen. „Nur so können wir diese Welle brechen“, sagte der Experte.