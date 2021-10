Am Sonntag verlieren Millionen Israelis ihr Corona-Zertifikat.

Wie in Österreich ist auch in Israel der Grüne Pass die Eintrittskarte für das öffentliche Leben. Ohne das Impfzertifikat kommt man beispielsweise nicht ins Lokal, Stadion oder Fitnesscenter. Am Sonntag wird der Grüne Pass aber für viele Israelis ungültig - wwei Impfungen sind dann nämlich zu wenig

Kritik an Reform

Ab 3. Oktober bekommt man den Grünen Pass nur noch, wenn man drei Mal gegen Corona geimpft ist oder die zweite Impfung weniger als sechs Monate zurückliegt. Aktuell sind 35 Prozent der Bevölkerung dreifach geimpft.

Nadav Davidovitch, Corona-Berater der Regierung, rechtfertigt die Reform. Daten würden zeigen, dass der Impfschutz nachlässt und eine Booster-Impfung deshalb notwendig sei. Kritik kommt hingegen etwa von Zvika Granot, Immunologe an der Hebrew University in Jerusalem. Der Experte empfiehlt, nach Alter zu unterscheiden und nicht alle Menschen zu einer Auffrischungsimpfung zu verpflichten.