Italienerin verliert Finger nach Corona-Infektion

Nach einer Corona-Infektion wurden drei Finger einer 86-jährigen Corona-Patientin schwarz. Daraufhin mussten die Ärzte der Italienerin die Finger abnehmen.

Einer 86-jährigen Italienerin mussten wegen einer Corona-Infektion mehrere Finger amputiert werden. Wie die "Daily Mail" berichtet, wurden ihre Blutgefäße durch das Virus derart geschädigt, dass ihre Finger abgestorben sind. Fotos davon sind in der medizinischen Fachzeitschrift "European Journal of Vascular and Endovascular Surgery" veröffentlicht worden.

Corona auch für Organe und Blutgefäße gefährlich

Was viele nicht wissen: Das Coronavirus schädigt nicht nur die Atemwege, sondern kann auch für Organe und Blutgefäße gefährlich werden. Durch Verstopfungen erhalten die Gliedmaßen zu wenig Sauerstoff und sterben schließlich ab.

Nicht die erste Corona-Amputation

Warum das Virus auch Blutgefäße angreifen kann, ist noch unbekannt. Eine Theorie ist, dass eine Immunüberreaktion, ausgelöst durch Corona, dafür verantwortlich ist. Dadurch würde der Körper eigentlich gesundes Gewebe angreifen.

Es ist übrigens nicht der erste Fall von coronabedingter Amputation: Dem 54-jährigen US-Amerikaner Gregg Garfield mussten letztes Jahr mehrere Finger nach einer Corona-Infektion abgenommen werden.