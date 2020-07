Jetzt fordert GPA-Gewerkschaft bezahlte Maskenpause

Teiber: ''Handelsangestellte verrichten bei der momentane Hitze oft Schwerarbeit mit Maske''.

Wien. Die Gewerkschaft GPA-djp fordert eine bezahlte Pause im Handel nach zwei Stunden Arbeit mit Maske. "Die Handelsangestellten verrichten bei der momentanen Hitze oft Schwerarbeit mit Maske, es braucht hier dringend eine Entlastung", so GPA-Chefin Barbara Teiber am Montag in einer Aussendung.

Die Angestellten müssten unter anderem pro Tag bis zu einer Tonne Obst und Gemüse verräumen, hinter der Feinkosttheke arbeiten oder schnell kassieren. "Das ist schwere Arbeit, die durch das Tragen der Maske noch erschwert wird", so Teiber.