Jetzt kommt wieder Leben rein, der letzte Schliff ist angelegt: Heute sperrt Österreichs Gastronomie und Hotellerie nach einem halben Jahr Lockdown wieder auf.

40.000 Lokale und 68.400 Hotels und Pensionen warten auf (getestete) Gäste. Fast drei Millionen Gäste freuen sich auf einen Wirtshausbesuch – 50 Prozent nennen in der ÖSTERREICH-Umfrage von Research Affairs als größten Wunsch: „Endlich ohne Einschränkung Freunde und Bekannte treffen“. 41 Prozent gaben an, dass sie „in ein Restaurant oder in ein Beisl gehen wollen“.

Kanzler Sebastian Kurz war bereits gestern beim Bieranstich beim Schnitzelkönig Figlmüller in der Wiener Bäckerstraße. Heute ist er mit Vize Werner Kogler und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger um 13 Uhr im legendären Schweizerhaus im Wiener Prater bei Fassbier und Stelze. Chef Karl Kolarik freut sich: „Alle wollen wieder mehr Freiheit haben“, sagt er zu ÖSTERREICH, „es ist angerichtet.“ Ob gleich ­wieder ein „Vollgas-Betrieb“ gelingen werde, wisse er nicht, so Kolarik: Viel hänge davon ab, wie sich die Corona-Regelungen in der Praxis umsetzen lassen. „Vorerst fahren wir mit ange­zogener Handbremse“, argumentiert auch Cafetier Berndt Querfeld vom Wiener Landtmann. Durch die Abstandsregel darf nur jeder zweite Platz vergeben werden, auch habe mit den „Eintrittstests“ keiner eine rechte Freude.

Buchungsschub in der Hotellerie zu Pfingsten

Doch nicht nur die Gastronomie startet. Auch in 68.402 Hotels und Pensionen geht’s wieder los. Klassische Kurzurlaube für Pfingsten in Thermenhotels im Burgenland und der Steiermark sind fast ausgebucht. Auch haben 45 Prozent schon jetzt den Sommerurlaub im Inland geplant, fix gebucht haben allerdings erst 25 Prozent.

1,14 Millionen Betten stehen zur Verfügung, wie Statistik Austria zeigt. Ein Viertel der Betten (26,5 %) gehen auf private und drei Viertel (73,5 %) auf gewerbliche Beherbergungsbetriebe (303.680 bzw. 840.881 Betten) zurück. Vor der Pandemie erreichten sowohl im Winter als auch im Sommer die 5-/4-Stern-Betriebe die höchste Auslastung (40,5 % bzw. 33,6 %), gefolgt von Ferienwohnungen (31,8 %).

Auftakt auch wieder in den 1.230 Fitnessstudios. John-Harris-Chef Ernst Minar ist optimistisch, wenngleich er keine konkreten Zahlen nennen kann: „Wir haben von unseren Gästen ein sehr gutes Feedback. Ich sehe der Öffnung extrem ­positiv entgegen.“