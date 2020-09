Jetzt kommt Aktion scharf

Wien hat nun die höchste Fallinzidenz. Aber auch Westen und NÖ steigen an.

Wien. Selbst am gestrigen Sonntag – es wird am Wochenende meist weniger getestet und von Laboren weniger eingemeldet – wurden 621 neue Coronavirusfälle registriert. Erstmals seit dem Frühjahr sind damit 8.100 derzeit an Covid-19 erkrankt.

Die Hospitalisierungen sanken gestern von 349 auf 341 erstmals seit über einer Woche wieder leicht.

Wien führte gestern mit 123 Inzidenzen pro 100.000 im Siebentagesschnitt die Hotspot-Regionen nun auch offiziell an. Gefolgt von Innsbruck mit 113, Dornbirn mit 109 und Landeck mit 106. Insgesamt kommen bereits sechs heimische Bezirke auf über 100 Fälle pro 100.000 in sieben Tagen und wären damit rein von den Zahlen her rot. Immer mehr Bezirke sind deutlich über 50 und damit klar orange.

»Aktion scharf« startet ab heute in Nachtgastronomie

Kontrollen. Ab heute gelten neue bundesweite Verschärfungen (siehe rechts) und auch höhere Strafen bei Verstößen. Zudem kündigte Kanzler Sebastian Kurz in ÖSTERREICH auch eine „Aktion scharf“ in der Nachtgastronomie an. Die Wiener Polizei registrierte bereits am Wochenende in der Wiener Clubszene eine Menge Verstöße. Mit dem Maßnahmenmix will die Regierung nun die stark steigenden Fallzahlen wieder ein­dämmen.

Immerhin hatten zuletzt zunehmend Staaten für Österreich oder Wien Reisewarnungen erlassen. Im Ranking der ECDC (Europäische Gesundheits­behörde) liegt Österreich mit einer Fallinzidenz von 101,3 pro 100.000 in 14 Tagen bereits auf Platz 9 der EU-Staaten mit den meisten Neuinfektionen. Spanien kommt mit 300,5 auf die meisten Fälle, Frankreich liegt mit 185,8 auf Platz 2. Deutschland hat beispielsweise eine Fallinzidenz von 25,8.