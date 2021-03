Jetzt werden alle über 65 geimpft

Kanzler Sebastian Kurz will im April alle über 65-Jährigen durchgeimpft haben.

Wien. Das Nationale Impfgremium hat am Freitag – mit einigen Tagen Verspätung – den Impfstoff des britisch-schwedischen Konzerns AstraZeneca auch für die über 65-Jährigen empfohlen. Jetzt haben die Älteren und Risikopersonen „absoluten Vorrang“ – das sei mit allen Ländern vereinbart worden, verkündete Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitagnachmittag in Wien nach einer Videokonferenz mit den Landeshauptleuten.

Bereits zugesagte Impftermine mit jüngeren Personen, wie etwa Lehrern, würden jedoch nicht abgesagt, betonte der Kanzler.

Er will bis Ende April alle über 65-Jährigen durchgeimpft haben. Tatsächlich spricht jetzt einiges dafür, dass der Impf-Express endlich ins Rollen kommt: