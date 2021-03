Kaiser erklärt, wann die Schanigärten in Kärnten aufsperren

Kärntens Landeshauptmann ist für regionale Entscheidungen bei einer gewissen Inzidenz.

Der Kärntner Landeschef wird heute Montag beim großen Gipfel im Kanzleramt einen 8-Punkte-Plan vorlegen, wie es in der Pandemie weitergehen soll. Kaiser sagt im Interview mit ÖSTERREICH Ja zu regionalen Lockerungen und Verschärfungen – will aber ganz genaue Kriterien dafür.



Vor dem Corona-Gipfel sprach Kaiser mit oe24.TV über die Schanigarten-Öffnungen in Kärnten und nannte die Gründe, wann das möglich sein wird.



Den ganzen Artikel lesen Sie HIER auf oe24plus. Jetzt anmelden!