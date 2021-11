Kickls Corona-Wurm-Mittel ist Fake

Libanesische Verfasser der Studie für Kickls Corona-Mittel ziehen diese zurück.

Wien. Nächste skurrile Wendung im Fall des Wurm-Mittels für Pferde, das FP-Chef Herbert Kickl als probates Mittel gegen Corona empfahl:

Aufgrund einer Studie aus dem Libanon, in der an hundert Corona-Patienten das Pferde-Wurmmittel Ivermectin getestet worden sein soll, empfiehlt Kickl, dass das Medikament auch in Österreich Corona-Patienten verabreicht werden soll.

Fälschung zugegeben. Und jetzt wird es endgültig schräg: Denn mittlerweile haben sogar die libanesischen Autoren selbst zugegeben, dass sie die Studie gefälscht haben und selbst die Veröffentlichung zurückgezogen.

Nur 11 Patienten getestet. Es hat sich gezeigt, dass die Studie nur aus Daten von elf Patienten besteht, die einfach neun Mal kopiert wurden.

Immerhin haben es die libanesischen Autoren damit geschafft, dass ihr Medikament von Kickl offiziell empfohlen wird. Die positiven Impfstudien an vielen Zehntausenden Patienten hingegen sind für den Parteichef nicht vertrauenswürdig.