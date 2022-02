In diesen Regionen wütet das Virus derzeit am heftigsten.

Auch der Dienstag hat in Österreich einen neuen Tages-Rekord an Corona-Neuinfektionen gebracht. Innen- und Gesundheitsministerium meldeten 25.894 weitere Fälle und somit die meisten an einem Dienstag.



Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 2.584,6 Fälle pro 100.000 Einwohner.



