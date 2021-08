Kommt Lockdown für Ungeimpfte?

Bei weiter stark steigenden Zahlen sollen Ungeimpfte aus vielen Bereichen ausgeschlossen werden.

. Die gefährliche Delta-Variante sorgt für eine stärkere Corona-Welle als die im Vorjahr: Seit über zwei Wochen erkranken täglich wieder mehr als 1.000 Menschen.Gestern, an einem Sonntag mit typischerweise niedrigen Zahlen, wurden 1.415 Fälle gemeldet. Es liegen 440 Covid-Patienten in Spitälern, 112 schwer Erkrankte auf Intensivstationen – in nur zwei Wochen hat sich die Zahl verdoppelt.Das große Problem: 61 % der Österreicher haben zumindest eine Covid-Impfung, der Rest ist nur mehr schwer zur Spritze zu überreden...