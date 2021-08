Krematorien in Florida überfüllt: "Leichen stapeln sich bis zur Decke"

''Vergangene Woche starb in Florida alle sieben Minuten eine Person an Corona'', warnt ein Epidemiologe.

USA. Die Delta-Variante des Coronavirus wütet weiter in den USA und hält das Land fest im Griff. Die Infektionszahlen steigen dort rasant an und besonders betroffen ist der US-Bundesstaat Florida. Vergangene Woche wurde dort der Höchststand seit Beginn der Pandemie mit 1.486 Todesfällen gemeldet.

"Vergangene Woche starb in Florida alle sieben Minuten eine Person an Corona", warnte der Epidemiologe Eric Feigl-Ding via Twitter.

⚠️BREAKING—Florida sets a new ALL TIME RECORD for #COVID19 deaths in 1 week—reporting an astounding 1,486 new additional deaths this week. @GovRonDeSantis — this is on you.



Figure by @wkdragon88. pic.twitter.com/ag7LxQgcjn — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) August 21, 2021

Krematorien in Florida überfüllt

Die Krematorien sind teils so überfüllt, dass sich die „Leichen, die vor der Einäscherung gelagert werden, bis zur Decke stapeln“, wie eine Sprecherin des "West Side Krematoriums" in Orange County, Florida gegenüber dem Nachrichtenportal "WFLA" berichtet. Die Krematorien appellieren jetzt an den Bundesstaat Florida: Sie benötigten dringend mehr Kühlmöglichkeiten.