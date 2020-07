Kroatien: Dichtes Gedränge bei Corona-Party

Seit Kurzem steigen die Coronavirus-Fallzahlen in Kroatien stark an. Nachtschwärmer scheint das nicht abzuschrecken.

Kroatien galt lange Zeit als relativ sicher - sogar fast als "coronafrei". Doch inzwischen steigen die Coronavirus-Infektionszahlen stark an. Das hält aber Nachtschwärmer nicht davon ab im dichten Gedränge zu feiern, wie Videos von einem Klub vor einer Woche am beliebten Party-Strand Zrće nahe der Stadt Novalja zeigen. Die Partygäste amüsieren sich sorglos in der Menschenmenge.

In Kroatien haben Klubs und Discos seit Mai wieder geöffnet. In geschlossenen Räumen dürfen, laut Infoseite des kroatischen Gesundheitsministeriums, 350 Gäste empfangen werden, im Freien sind es 1.000. Eigentlich gilt die übliche Abstandsregel von 1,5 Metern. Pro Gast sollten vier Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen.

Ab heute Maskenpflicht in Kroatien

Wegen der steigenden Coronavirus-Zahl gilt in Kroatien ab heute eine Maskenpflicht in Supermärkten, im Gastgewerbe, für alle Angestellten des Gesundheitssektors sowie im öffentlichen Personen-Nahverkehr und in Krankenhäusern. Das ordnete der nationale Zivilschutz an. Derzeit sind in Kroatien 1.117 aktive Corona-Fälle bekannt. In den letzten 24 Stunden gab es 50 Neuinfektionen.