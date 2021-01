Kultur & Gastro nur noch mit Eintritts-Test?

Die Rückkehr zur „Normalität“ ist holprig. Am Donnerstag soll sie fixiert werden.

Wien. Das Hickhack um das Lockdown-Ende könnte schon bald gelöst werden. Zunächst hat es ja geheißen, der Lockdown wäre am 18. Jänner nur für diejenigen zu Ende, die ­einen negativen Corona-Test vorweisen können. Die Idee endete mit einem deutlichen Nein der Opposition.

Die Konsequenz: Jetzt gelten für alle Österreicher bis zum 24. Jänner die strengen Maßnahmen – mindestens (siehe unten). Wie dann das „Opening“ aussehen soll, darüber wird jetzt gefeilscht.

Klar ist: Statt des „Freitestens“ kommt eher ein „Reintesten“. Wer also ins Theater, in die Oper oder ins Hotel will, der soll ­einen negativen Corona-Test vorlegen.

Ein Covid-19-Test darf nicht älter als 2 Tage sein

Nationalrat. Kommenden Donnerstag sollen diese Tests im Nationalrat beschlossen werden, es ist eine Sondersitzung angesetzt. Allerdings: Bis Redaktionsschluss lag der Entwurf für das Gesetz den Oppositionsparteien noch nicht vor. Im Hintergrund wurde aber deutlich: Die SPÖ wird wohl zustimmen, es wird also durchgehen.

Einige Streitpunkte gibt es dennoch: Noch ist nicht klar, ob alle Branchen wieder aufsperren dürfen. Ob etwa die Gastronomie wieder Gäste empfangen darf, ist fraglich.

Eines kristallisiert sich aber schon heraus: Ein vorgelegter Test darf nicht älter als 48 Stunden sein.