Kurz: 'Öffnungen kommen zum richtigen Zeitpunkt'

Erstmals seit Oktober wurden in Österreich wieder weniger als 1.000 Neuinfektionen gemeldet.

Die Corona-Zahlen in Österreich sinken weiter. Am Montag wurden nur 820 Neuinfektionen gemeldet - so wenige wie seit Oktober des Vorjahres nicht mehr. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz ist über die Entwiklcung sehr erfreut: „Auch wenn die Sonntagszahlen in der Regel geringer ausfallen, ist das erstmalige Unterschreiten von 1.000 täglichen Neuansteckungen seit sieben Monaten ein erfreuliches Zeichen, wie positiv die Entwicklung ist. Es zeigt auch, dass die Öffnungsschritte in neun Tagen zum richtigen Zeitpunkt kommen."

Impf-Turbo

Der Kanzler erwartet, dass die Zahlen durch den Impf-Turbo weiter sinken werden: "Auch bei der 7-Tages-Inzidenz werden wir unter 100 fallen. Wir rechnen damit, dass sich dieser Trend in den nächsten Tagen fortsetzt und wir gute Voraussetzungen für die Öffnungen nächste Woche haben, wenn gleichzeitig mit Start der Öffnungen bereits rund 3 Millionen Menschen eine Impfung erhalten haben", so Kurz.

Sieben-Tages-Inzidenz erstmals seit sieben Monaten unter 100

Rund eine Woche vor der geplanten Öffnung am 19. Mai ist die Sieben-Tages-Inzidenz in Österreich erstmals seit knapp sieben Monaten unter 100 gesunken. Laut den von den Ländern an den Krisenstab gemeldeten Zahlen betrug sie am Montag 97,7. Zweistellig war sie zuletzt am 17. Oktober, damals waren es 97,9. Außerdem wurden am Montag erstmals seit sieben Monaten wieder weniger als 1.000 Neuinfektionen gemeldet. Laut Ministerien kamen seit Sonntag 820 neue Fälle hinzu.

Fallzahlen unter 1.000 wurden zuletzt am 12. Oktober gemeldet, 979 Neuinfektionen waren es damals. Allerdings wurde am Sonntag deutlich weniger getestet. So wurden österreichweit lediglich 27.179 aussagekräftige PCR-Analysen durchgeführt, im Schnitt waren es in der vergangenen Woche täglich knapp 73.000. Von den in den vergangenen 24 Stunden eingemeldeten Untersuchungen fielen drei Prozent positiv aus, in der vergangenen Woche lieferten im Schnitt 1,7 Prozent der Abstriche positive Resultate.