Kurz: Weitere Öffnungsschritte ab 1. Juli

Bundeskanzler Kurz kündigt weitere Öffnungsschritte für den 1. Juli an.

"In neun Tagen wird Österreich wieder bunter sein", kündigt Vizekanzler Werner Kogler bei der heutigen Pressekonferenz an. Die Bundesregierung präsentierte die Öffnungsschritte im Detail.

Noch nicht alles möglich

"Vieles ist möglich, aber nicht alles", bekräftigt Bundeskanzler Kurz. "Uns ist bewusst, dass es trotz der breiten Öffnungen viele Bereiche geht, die noch nicht stattfinden können, wie Hochzeiten oder Vereinsfeste, doch sie werden wieder möglich sein. Bis spätestens 1. Juli werden wir weitere Schritte setzen, dass auch all diese Veranstaltungen wieder stattfinden kann.

Appell

"Wir bitten um Verständnis, dass diese Veranstaltungen, die auch zu Superspreader-Events werden können, derzeit nicht stattfinden können", so Kurz. Diese Veranstaltungen müssen also auf den Sommer verschoben werden. Der Bundeskanzler appelliert an die Bürger: "Machen Sie mit in diesen letzten Wochen."