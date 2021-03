Lehrer von Klagenfurter HTL positiv, Schüler bleiben daheim

Bei Screening drei weitere Pädagogen positiv getestet.

Ein Lehrer einer HTL in Klagenfurt ist am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei einem Screening der Lehrer der Schule wurden drei weitere Pädagogen positiv getestet. Gerd Kurath vom Landespressedienst bestätigte am Donnerstag auf APA-Anfrage eine Online-Meldung der "Kleinen Zeitung", wonach die Schüler aufgerufen wurden, daheimzubleiben und via Distance Learning am Unterricht teilzunehmen.

Meldungen über positiv getestete Schüler lagen vorerst nicht vor, sagte Kurath. Der Unterricht der betroffenen Schule findet noch morgen, Freitag, ausschließlich via Distance Learning statt. Es sei aber möglich, dass diese Art des Unterrichts aus Sicherheitsgründen auch kommende Woche fortgesetzt wird.