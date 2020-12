Lockdown bis 18. Jänner?

Laut oe24-Informationen könnte der Lockdown sogar verlängert werden. Die Schulen könnten demnach erst am 18. Jänner wieder öffnen, also eine Woche später als ursprünglich geplant. Auch der Handel könnte bis dahin geschlossen bleiben. Die Idee der Regierung: Mit den Massentests am 8./9. Jänner könnte man sich aus dem "Lockdown" raustesten und wäre dann quasi schon eine Woche früher aus dem "Lockdown" draußen.