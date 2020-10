Lockdown für Deutschland & Frankreich fix

Über den Lockdown: „Wir brauchen eine befristete nationale Kraftanstrengung. Wenn es bei diesem Tempo der Infektion bleibt, kommen wir binnen Wochen an die Grenzen der Leistungsfähigkeit des Systems.“

Über den Zeitpunkt: „Alle negativen Prognosen sind eingetroffen. Wir müssen handeln – und zwar jetzt. Wir sind auf einem dramatischen Level. Die Kurve muss wieder abflachen.“

Ziele der Kanzlerin: „Die Kontakte müssen wieder nachvollziehbar werden. Die Inzidenz muss überall auf 50 pro 100.000 Einwohner gesenkt werden.“

Über die Regeln: „Es sind harte und für alle belastende Maßnahmen.“

In einer Erklärung zur Lage der Nation kündigte Macron den fast totalen Lockdown an.

© Ludovic Marin / AFP

Paris. Staatschef Emmanuel Macron wandte sich Mittwochabend mit einer dramatischen Rede aus dem Élyséepalast an die Nation – die bittere Nachricht: Frankreich ist ab Freitag zum zweiten Mal in der Corona-Pandemie im totalen Lockdown. Und der heftigste Lockdown in Europa gilt zumindest für den gesamten November.

Macron erklärte: „Das Virus breitet sich mit einer Geschwindigkeit aus, die nicht einmal Pessimisten vorhergesagt haben. Frankreich und seine Nachbarn werden überrannt von einer zweiten Welle, von der wir wissen, dass sie härter, tödlicher sein wird als die erste.“

Gestern gab es 33.000 neue Fälle, eine Million Menschen sind infiziert.

Frankreich sperrt zu. Alle Bars und Restaurants sperren zu, die Universitäten werden angehalten, auf Onlinebetrieb umzustellen. Wenn es nur irgendwie möglich ist, ist Homeoffice angesagt. Einzig Schulen, Fabriken und Geschäfte dürfen offenhalten.

Ausgangssperre. Die Franzosen dürfen ihre Wohnungen nur mehr für unaufschiebbare Wege zur Arbeit, für lebensnotwendige Einkäufe oder aus medizinischen Gründen verlassen. Wie beim ersten Lockdown im März muss jeder Franzose, der seine Wohnung verlassen will, ein Formular ausfüllen, um den Ausgang zu rechtfertigen.