Markt-Gastronomie jetzt auch am Sonntag offen

Kaffee oder Mittagessen auf den Wiener Märkten und das auch jetzt auch am Sonntag. Wie lange offen bleibt, das unterscheiden die einzelnen Bezirke. Die Märkte im Überblick.

Inmitten all der Öffnung gibt es auch Erleichterung für die Markt Gastronomie: In Zusammenarbeit mit den Bezirken ist es gelungen, auch am Sonntag die Gastronomie auf den Märkten zu öffnen. Einem späten Frühstück, Brunch oder Mittagessen steht jetzt nichts mehr im Wege.

Bezirke bestimmen die Öffnungszeiten

Ein weiterer Lichtblick hinsichtlich der Öffnungsschritte für die Gastronomie: Gastro-Märkte dürfen auch am Wochenende und an den Feiertagen öffnen. Am kommenden Pfingstsonntag und Pfingstmontag, ist es erstmals so weit: Die im rot-pinken Regierungsprogramm fixierte und kürzlich beschlossene Novellierung der Marktordnung tritt auch faktisch in Kraft.

Forderungen war groß

„Die Forderung nach Sonntag-Öffnung der Gastro auf den Märkten war groß und ich freue mich sehr, dass wir in enger Zusammenarbeit mit den Bezirken nun diesen Schritt setzen konnten. Die BezirksvorsteherInnen definieren die konkreten Öffnungszeiten, um einen Ausgleich zwischen Gastro und AnrainerInnen zu gewährleisten“, so die für die Märkte zuständige Stadträtin Ulli Sima. Der maximale Rahmen ist von 9 Uhr bis 22 Uhr festgelegt und wird von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich gehandhabt.

Koalitionspartner NEOS freut sich über die gemeinsame Initiative zur Novellierung der Marktordung. Marktsprecher Markus Ornig: „Wir haben noch viel vor, um die Wiener Märkte zu beleben. Die Sonntagsöffnung der Gastronomiebetriebe auf den Märkten ist ein erster wichtiger Schritt zur Attraktivierung der Grätzel. Ich bin überzeugt, dass die Wienerinnen und Wiener künftig gern mit ihren Familien und Freunden diese Möglichkeit nützen werden und es in Zukunft heißt: Sonntag ist Markttag!“

Zwtl.: Unterschiedliche Regelungen auf den Märkten, die die BezirksvorsteherInnen festgelegt haben:

* Karmelitermarkt: Mo-Sa 6-23, So/Feiertag 9-19 Uhr

* Volkertmarkt: Mo-Sa 6-23, So/Feiertag 9-19 Uhr

* Vorgartenmarkt: Mo-Sa 6-23, So/Feiertag 9-19 Uhr

* Rochusmarkt: Mo-Sa 6-23, So/Feiertag 11-18 Uhr

* Naschmarkt: Mo-Sa 6-23, So/Feiertag 10-21 Uhr

* Viktor-Adler-Markt: Mo-Sa 6-23, So/Feiertag 9-21 Uhr

* Meidlingermarkt: Mo-Sa 6-23, So/Feiertag 10-18 Uhr

* Meiselmarkt: Mo-Sa 6-20 Uhr, So/Feiertag geschlossen

* Schwendermarkt: Mo-Sa 6-21, So/Feiertag 9-19 Uhr

* Brunnenmarkt: Mo-Sa 6-23, So/Feiertag 9-17 Uhr

* Gersthofer Markt: Mo-Sa 6-22, So/Feiertag 9-22 Uhr

* Johann-Nepomuk-Vogl-Markt: Mo-Sa 6-22, So/Feiertag 9-19 Uhr

* Kutschkermarkt: Mo-Sa 6-22, So/Feiertag 9-17 Uhr

* Nußdorfer Markt: Mo-Sa 6-21, So/Feiertag 9-22 Uhr

* Sonnbergmarkt: Mo-Sa 6-21, So/Feiertag 9-22 Uhr

* Hannovermarkt: Mo-Sa 6-22, So/Feiertag 9-16 Uhr

* Floridsdorfer Markt: Mo-Fr 6-22, Sa 6-21, So/Feiertag 9-17 Uhr

* Bei diesen Uhrzeiten handelt es sich um die erlaubten

Maximalöffnungszeiten der Gastronomie.

