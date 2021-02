FFP2-Masken an Märkten, stark frequentierten Straßen oder vor Geschäften.

In New York gilt es ebenso wie in Paris, Madrid oder Rom. Eine generelle Masken-Pflicht im Freien plant das Gesundheitsministerium hier aber nicht. Sehr wohl hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober nun aber via Verordnung den Bundesländern oder regionalen Behörden eingeräumt, eine FFP2-Maskenpflicht im Freien zu erlassen, wie er in einem Brief an die Bundesländer schreibt.