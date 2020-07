Maskenpflicht: Opposition übt Kritik und macht Druck

Während FPÖ und NEOS gegen eine österreichweite Ausweitung der Maskenpflicht argumentierten, fordert die SPÖ eine schnellere Entscheidung zugunsten einer Verschärfung.

Wien. Die Regierung hat die Entscheidung über eine Ausweitung der Maskenpflicht am Montag erneut um einen Tag verschoben. Jetzt melden sich die Oppositionsparteien mit heftiger Kritik, gegenüber diesem Vorgehen der Regierung, zu Wort.

SPÖ: "Worauf wartet die Regierung?"

Die SPÖ hat am Montag die wegen der verlängerten Brüssel-Dienstreise von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verschobene Entscheidung über eine mögliche erneute Verschärfung der Maskenpflicht in Österreich kritisiert. "Worauf wartet die Regierung?", fragte SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher in einer Aussendung.

"Das peinliche Theater um die Maskenpflicht setzt sich fort. Die Bevölkerung muss jetzt warten bis der Kanzler wieder im Land ist", weil Gesundheitsminister Rudolf Anschober die Maskenpflicht nicht alleine verkünden dürfe, so Kucher. Er forderte erneut klare und vor allem österreichweit einheitliche Leitlinien. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hatte bereits zuvor mehrmals angeregt, das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an Orten wie Supermärkten erneut einzuführen.

FPÖ gegen erneute "Maskerade"

Während es der SPÖ nicht schnell genug geht, argumentierten die Oppositionsparteien FPÖ und Neos gegen eine österreichweite Ausweitung der Maskenpflicht.

Die FPÖ sprach sich gegen eine neue "Maskerade" aus, wie Generalsekretär Michael Schnedlitz am Rande einer Pressekonferenz sagte. "Es ist kein einziger Cluster bekannt, der in einem Supermarkt seinen Ursprung hat. Bei einer Testung von Supermarkt-Mitarbeitern vor einigen Wochen gab es keinen einzigen positiven Fall", betonte er.