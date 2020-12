Massentests: So viele positive Fälle gibt es bisher in Wien

Rund 24.000 Menschen hatten sich angemeldet.

Wien. In Wien sind am ersten Tag der Massentests bisher 112 Infektionen mit dem Coronavirus diagnostiziert worden. Das teilte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Abend mit, wie in der ORF-Sendung "Wien heute" berichtet wurde. Rund 24.000 Menschen haben sich am ersten Tag dafür angemeldet.

112 ist die Zahl jener Personen, die nach einem positivem Ergebnis beim Schnelltest anschließend noch in den Testcentern einen von den Wiener Gesundheitsbehörden durchgeführten PCR-Test gemacht haben. Laut Stadt dürften bisher somit nicht ganz 0,5 Prozent der Untersuchungen ein positives Testergebnis gebracht haben. Exakte Zahlen zu den Teilnehmern lagen noch nicht vor, hieß es im Fernsehbericht.