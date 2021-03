"Massiver" Kindergarten-Cluster in Hörbranz

Bisher gibt es 30 Fälle: Kinder, Eltern und Pädagogen betroffen.

Vorarlberg. In einem Kindergarten in Hörbranz gibt es einen "massiven" Coronavirus-Cluster, wie Bürgermeister Andreas Kresser gegenüber "Vol.at" bestätigte. "Der Kindergarten und Kinderbetreuungsstandort Dorf mit knapp 90 Kindern ist komplett geschlossen", so Kresser weiter. Betroffen seien Eltern, Kinder und teilweise auch Pädagogen.

Zunächst wurden am Sonntagnachmittag 15 Personen positiv getestet. Die Zahl stieg aber am Abend auf 30 Fälle an. Die Zahl sei derzeit aber mit Vorsicht zu genießen, da die Ergebnisse der PCR-Tests noch nicht vorliegen. Diese Woche soll die betroffene Kinderbetreuungseinrichtung auf jeden Fall noch geschlossen bleiben.