Nach Promi Party: 5 Infizierte, 80 in Quarantäne

Nach einer Party in einer Villa in Villach wurden fünf Gäste positiv auf Corona getestet - 80 Partygäste befinden sich nun in Quarantäne.

Aufgeflogen war die Promi-Party, als mehrere Gäste Symptome aufwiesen. Die Stadt Villach verhängte daraufhin eine Quarantäne über die 80 Partygäste, die bei der Gartenparty anwesend waren. Darunter sollen sich auch aktive Politiker, prominente Gastronomen, Ärzte, Anwälte und Unternehmer befinden. Die Quarantäne wird sogar polizeilich überwacht, das Rote Kreuz richtete Donnerstag eine Teststation für die Beteiligten ein. Bisher wurden 5 Infektionen nachgewiesen - die Hälfte der Testergebnisse steht noch aus.