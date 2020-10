Nächste Schule wegen Corona-Fällen geschlossen

Nach einer Kärntner Schule musste nun auch eine Schule in der Steiermark wegen Corona-Fällen geschlossen werden.

Trofaiach/Bruck an der Mur/Leibnitz. In der Mittelschule Trofaiach (Bezirk Leoben) in der Obersteiermark ist seit vergangenen Freitag ein Mini-Cluster mit Corona-Infektionen bekannt geworden: Zehn Schülerinnen und Schüler sowie zwei Personen des Lehrpersonals haben sich mit Covid-19 infiziert. Weitere Testergebnisse seien noch ausständig, hieß es auf APA-Nachfrage seitens der Bildungsdirektion Steiermark. Der erste positive Fall sei am Freitag bekannt geworden.

Die Schule wurde von der Bezirkshauptmannschaft Leoben nach Paragraf 18 des Epidemiegesetzes vorsorglich für Montag geschlossen. Weitere Schulen der Stadt seien laut Bildungsdirektion Steiermark vorerst nicht betroffen.

Indessen wurden drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt: Wie die Landessanitätsdirektion am Montag mitteilte, starben ein 90-jähriger Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag sowie zwei Frauen im Alter von 92 und 93 Jahren im Bezirk Leibnitz. In der Grünen Mark sind somit 170 Menschen - 91 Frauen und 79 Männer - mit oder an Covid-19 gestorben. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1919, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1980.

Schule in Feistritz geschlossen

Wegen eines Corona-Falls in der Lehrerschaft ist die Mittelschule Feistritz an der Drau im Kärntner Bezirk Villach-Land für vorerst zehn Tage geschlossen worden. Die infizierte Lehrkraft hatte in fünf Klassen unterrichtet, berichtete der Landespressedienst am Montag. Die Schüler der betroffenen Klassen und sämtliche Lehrer der Schule befinden sich nun in Quarantäne und werden auf Covid-19 getestet.