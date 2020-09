Pünktlich zum Schulstart haben Forscher neue Symptome bei Kindern beobachtet.

Am Montag starten die ersten Schüler ins neue Schuljahr. Gleichzeitig wächst auch die Angst, dass sich Kinder an Corona anstecken und neue Cluster in der Schule entstehen könnten. International beobachten Experten derzeit, dass auch die Infektionsraten bei Kindern ansteigen.

Neue Krankheitsanzeichen

Forscher der nordirischen Queen’s University Belfast haben nun neue Corona-Symptome bei Kindern entdeckt. Wie die BBC berichtet, fordern die Wissenschaftler, dass Durchfall, Erbrechen und Bauchkrämpfe in die Liste der Symptome aufgenommen werden. Jeder mit einem dieser Krankheitszeichen sollte isoliert und auf das Virus getestet werden. In Großbritannien sind bisher nur Fieber, Husten und Geruchs- oder Geschmacksverlust offiziell anerkannt.

In der Studie wurde bei fast 1.000 Kindern das Blut untersucht, um festzustellen, ob sie kürzlich ein Coronavirus bekommen hatten. Das Ergebnis zeigt, dass 68 der 992 Kinder Antikörper gegen das Virus hatten, was darauf hindeutet, dass sie irgendwann mit Sars-Cov-2 infiziert waren. Die Hälfte der positiv getesteten Personen gab an, keinerlei Symptome gehabt zu haben. Keines der Kinder in der Studie war schwer krank oder musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.