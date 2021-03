Studie: Ein Drittel der Bevölkerung hat alleinig durch genetische Merkmale ein höheres Risiko auf einen schweren Corona-Krankheitsverlauf.

Während die einen wegen schweren Covid-19 Krankheitsverläufen auf Intensivstationen behandelt werden müssen, haben andere kaum Symptome und merken nichts von der Infektion mit dem Corona-Virus.



Wie kann es sein, dass der Erreger des Corona-Virus SARS-Cov-2 zu so unterschiedlichen Krankheitsverläufen und verschieden stark ausgeprägten Symptomen führt?



Wiener ForscherInnen veröffentlichten nun eine Studie in dem Fachjournal Genetics in Medicine, in der sie eine Antwort auf diese Frage präsentieren.