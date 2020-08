Neuer Rekord bei Corona-Infektionen in Kroatien

219 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert.

Zagreb. Kroatien hat am Mittwoch ein neues Hoch bei Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. In den vergangenen 24 Stunden seien 219 Infektionen registriert worden, teilte der nationale Krisenstab in Zagreb mit. Das ist der höchste Tageswert seit Beginn der Pandemie Ende Februar.

Am Dienstag hat der Krisenstab 199 Neuansteckungen vermeldet. Derzeit gibt es in dem Adrialand insgesamt 1.520 aktive Coronavirus-Fälle.

Trotz Reisewarnung: 30.000 Österreicher in Kroatien

Bevor die Reisewarnung für Kroatien in Kraft getreten ist, verließen tausende Österreicher am vergangenen Wochenende das Adrialand. Am Montag hielten sich 30.000 österreichische Staatsbürger in Kroatien auf, noch am Freitag waren es noch rund 40.000, berichtete das Nachrichtenportal Index mit Bezug auf das Registrierungssystem für Touristen, eVisitor.