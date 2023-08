oe24-Abstimmung: Fast 80% gegen Corona-Masken-Comeback

Wir haben unsere User zum Dauerbrenner 'Corona-Masken' befragt

Die Aufregung war groß als vor wenigen Tagen die ersten Gesundheitsexperten eine Rückkehr der Maskenpflicht forderten. Hintergrund sind die derzeit dramatisch gestiegenen Covid-Infektionszahlen in Groß Britannien

Grund für Anstiegt heißt "Eris"

Der Grund für diesen Corona-Anstieg auf der Insel ist die Variante "Eris", mit der meist milde Verläufe einhergehen. Laut einem Bericht des britischen "Mirror" gehen Experten davon aus, dass diese Covid-Variante bald von einer neuen Omikron-Subvariante BA.6 abgelöst wird.

Oxford-Professorin warnt!

Oxford-Professorin Trisha Greenhalgh (64), twitterte erst vor wenigen Tagen: "In meinen verschiedenen wissenschaftlichen WhatsApp-Gruppen herrscht Hochbetrieb. Ich verstehe nur wenig von den Details, aber es sieht so aus, als wäre es wieder einmal Zeit, die Maske aufzuziehen."

oe24-User mit großer Mehrheit gegen Masken-Comeback

Doch wie sieht die Lage in Österreich aus? Dazu gibt es derzeit lediglich Spekulationen und auch Gesundheitsminister Rauch hält sich mit seiner Corona-Strategie für den Herbst (sollte es diese überhaupt geben) noch bedeckt. Die oe24-User sind sich derweil jetzt schon mehrheitlich einige, so sagen in unserer großen "Frage des Tages"-Abstimmung, knappe 80% (78,27% Stand 14:20): Bitte kein Comeback der Corona-Masken.

Sollten Sie noch nicht abgestimmt haben, so können Sie dies hier weiterhin tun