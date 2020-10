oe24-EXKLUSIV: Die ersten Details zur neuen Corona-Verordnung

oe24 liegt der Entwurf der neuen Corona-Verordnung exklusiv vor. Verwirrung um Aus für Gesichtsvisiere, Maskenpflicht beim Sport und Trinken im Freien nach der Sperrstunde erst mit 51 Meter Abstand vom Lokal.

Die von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) für Donnerstagfrüh angekündigte Verordnung zur weiteren Verschärfung der Corona-Maßnahmen lässt weiter auf sich warten. Die Verordnung soll am morgigen Freitag in Kraft treten.

Verwirrung um Aus für Gesichtsschilder, wahrscheinlich mit Übergangsfrist

Scheinbar gab es bei der Ausarbeitung der Verordnung noch Diskussionsbedarf: Aus dem Verordnungs-Entwurf, der oe24 exklusiv vorliegt, geht noch immer nicht klar hervor, ob die umstrittenen Face-Shields verboten werden. Der entsprechende Paragraph wurde zuerst eingefügt und danach wieder durchgestrichen.

Wörtlich heißt es in dem Entwurf:

"Beim Betreten öffentlicher Orte in geschlossenen Räumen ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten und eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen." Der Zusatz "eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung" wurde in dem Entwurf gestrichen.

Laut oe24-Informationen soll aber ein Aus für Gesichtsvisiere kommen - allerdings mit einer Übergangsfrist.

Alkohol im Freien darf man erst 51 Meter vom Lokal entfernt trinken

Künftig darf man nach der Sperrstunde Getränke im Umkreis von 50 Metern des Lokals nicht mehr konsumieren: "Nach der Sperrstunde dürfen alkoholische Getränke im Umkreis von 50 Metern um Betriebsstätten nicht konsumiert werden."

Sechs Kinder zusätzlich zu sechs Erwachsenen in Lokalen erlaubt

Auch beim Punkt, der die maximale Anzahl der Kinder festlegt, die in einem Lokal an einem Tisch sitzen dürfen, birgt noch Spekulationsspielraum. Hier dürfte zu den erlaubten sechs Erwachsenen auch zusätzlich sechs Kinder erlaubt sein.

Im Verordnungs-Entwurf heißt es wörtlich: "Sofern es sich nicht um eine Besuchergruppe gemäß Abs. 1a Z 2 oder Abs. 1b Z 2 handelt, dürfen an einem Tisch höchstens sechs Personen Platz nehmen. In diese Personenhöchstgrenze nicht einzurechnen sind insgesamt höchstens sechs minderjährige Kinder dieser Personen oder Minderjährige, gegenüber denen diese Personen Aufsichtspflichten wahrnehmen.“ Maskenpflicht ab sofort auch beim Sport Die Maskenpflicht wird ausgeweitet: So müssen Masken künftig auch beim Sport (!) getragen werden. Wörtlich heißt es im Entwurf: "Bei der Ausübung von Sportarten, bei deren sportartspezifischer Ausübung es zu Körperkontakt kommt." Keine Speisen und Getränke bei Veranstaltungen bis zu 4 Stunden Die Veranstaltungs-Höchstgrenzen werden wie angekündigt indoor auf maximal 1.000 Gäste und outdoor auf maximal 1.500 Gäste reduziert. Getränke und Speisen sollen zumindest für vier Stunden während einer Veranstaltung nicht verabreicht werden: "Für das Verabreichen von Speisen und den Ausschank von Getränken sowie für die Sperrstundenregelung gilt § 6 mit der Maßgabe, dass erst ab einer Veranstaltungsdauer von mindestens vier Stunden Speisen und Getränke verabreicht werden dürfen.“

Nach oe24-Informationen wird zurzeit im Gesundheitsministerium an den Details der Verordnung gearbeitet. "Da ändert sich noch ein bisschen was", heißt es aus dem Ministerium. Gegen Mittag will man die Verordnung veröffentlichen.

Niki Fellner