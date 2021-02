Öffnung nach Lockdown: Handel sperrt wieder auf

Mit FFP2-Maskenpflicht und 20m²-Regel darf ab 8. Februar auch der Handel wieder aufsperren.

Es war ein Thriller, der sich am Montag im Kanzleramt abgespielt hat. Nach Beratungen mit Experten und den Oppositionschefs gab es eine Sitzung mit den einzelnen Landeshauptleuten und der Regierung. Nachdem die Pressekonferenz um zwei Stunden verschoben wurde, war am Montagabend klar: Schulen, Handel und Friseure dürfen unter bestimmten Bedingungen ab Montag den 8. Februar wieder aufsperren.

Die Geschäfte sperren ab kommenden Montag also wieder auf. Für Kunden und Mitarbeiter gilt aber eine FFP2-Maskenpflicht. Zudem müssen pro Kunde 20m² zur Verfügung stehen. Bisher galt eine "normale" Maskenpflicht und auch die Quadratmeter-Regel war nicht so streng. Aber Angesicht der Gefahr durch die Corona-Mutationen wurde hier weiter verschärft. Die gleichen Regeln sind für Galerien, Museen und Tiergärten vorgesehen.

Kurz: Nächste Beratungen am 15. Februar

Das nächste Mal Bilanz zieht die Regierung laut Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in zwei Wochen. Da wird dann über allfällige weitere Lockerungen entschieden oder aber auch reagiert, sollten sich die Zahlen verschlechtern. Sollte wieder ein exponentielles Wachstum eintreten, was laut Kurz ein realistisches Szenario ist, wird wieder verschärft, kündigte der Kanzler an.