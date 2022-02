ORF: Ungeimpfte bekommen kein Gehalt

All jene, die ungeimpft sind und nicht im Homeoffice eingesetzt werden können, droht ORF-Chef Weißmann mit der Streichung des Gehalts.

Wie aus einer internen Mitteilung von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann hervorgeht, müssen sich alle Angestellten an die Impfpflicht halten - sonst wird ihnen mit 15. Februar das Gehalt gestrichen, das bestätigten ORF-Mitarbeiter gegenüber oe24. Ausgenommen seien jene Mitarbeiter, die eine Ausnahmeregelung gemäß des Impfpflichtgesetzes vorlegen können.

"Für all jene Beschäftigten des Unternehmens, die im Homeoffice aufgrund der konkret ausgeübten Tätigkeit gar nicht eingesetzt werden oder nur teilweise in einem reduzierten Beschäftigungsausmaß ihre Arbeit verrichten können, wird letztmalig eine Übergangsfrist bis zum 14. Februar 2022 für die Fortzahlung des Entgelts festgesetzt", heißt es konkret in dem Schreiben, das alle ORF-Mitarbeiter erhielten. Außerdem sollen die Corona-Sicherheitsbestimmungen verschärft werden.