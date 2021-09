Osttiroler Innervillgraten laufen Mittwoch aus

Auch Ausreisetestpflicht endet.

Die strengeren Corona-Maßnahmen für die Osttiroler Gemeinde Innervillgraten laufen wie erwartet mit Ablauf des morgigen Mittwoch aus. Dies teilte das Land am Dienstag mit. Diese Maßnahmen beinhalteten unter anderem eine Ausreisetestpflicht, die Untersagung von Veranstaltungen ab 50 Personen sowie eine FFP2-Maskenpflicht bei allen Veranstaltungen (im Freien und Innenbereichen) und im Handel.

Damit gelten in Innervillgraten - wie im restlichen Osttirol - wieder die österreichweiten Vorgaben. Die bezirksweit strengeren Maßnahmen waren bereits vergangene Woche ausgelaufen, jene für Innervillgraten waren jedoch um eine weitere Woche verlängert worden. Die Ausreisetestpflicht hatte wegen hoher Inzidenzzahlen seit dem 11. August bestanden. "Mit Stand Dienstag gelten in Innervillgraten acht Personen als aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Die Lage in der Gemeinde hat sich stabilisiert. Daher wird die entsprechende Verordnung samt Ausreisetestpflicht nicht erneut verlängert", erklärte der Leiter des Corona-Einsatzstabes des Landes, Elmar Rizzoli, in einer Aussendung.