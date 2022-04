Die 3G-Regel sei ein Nachteil im Kampf um Touristen

Die heimischen Reisebüros drängen auf die Abschaffung der 3G-Regeln bei der Einreise nach Österreich. Es drohe ein Nachteil gegenüber anderen Destinationen, warnte Gregor Kadanka, Obmann des Fachverbandes der Reisebüros in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) am Donnerstag in einer Aussendung. "Viele europäische Mitbewerber" hätten ihre Einreiseregelungen "bereits weitestgehend gelockert", erinnert Kadanka.