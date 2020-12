Auf der Website der Stadt Wien ist derzeit keine Terminreservierung für einen Corona-Test möglich.

Am Wochenende vor Weihnachten haben die Standorte für gratis Corona-Tests in mehreren Bundesländern großen Zulauf erfahren. In Oberösterreich werden wegen der großen Zahl der Anmeldungen weitere Teststellen eingerichtet, in Wien kam es am Sonntag bei der Teststraße im Austria Center zu teils massiven Verzögerungen. Staus gab es am Wochenende auch an den Grenzen wegen der verschärften Einreisebedingungen.

Wer sich in Wien vor den Feiertagen noch testen lassen möchte, sollte mit Verzögerungen rechnen. Beim Austria Center führte das am Sonntag dazu, dass man bei der Anreise mit dem Auto teils massive Verzögerungen in Kauf nehmen musste. Das lag laut Stadt unter anderem daran, dass nicht alle Ankömmlinge registriert sind. Heute, Montag, führte der große Andrang zu einem Ausfall der Online-Dienste. Wer auf der Website der Stadt Wien eine Terminreservierung für einen der Teststandorte durchführen möchte, bekommt derzeit auf eine Fehlermeldung angezeigt:

Laut Website wird bereits an der Behebung des Problems gearbeitet.