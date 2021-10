Rumänien beschließt nächtliche Ausgangssperre

Die Corona-Lage in Rumänien geriet zuletzt völlig außer Kontrolle.

Mit neuen Lockdown-Maßnahmen will die rumänische Regierung die jüngste Corona-Welle eindämmen. Ab Montag gilt landesweit eine nächtliche Ausgangssperre. Zudem ist für die meisten öffentlichen Veranstaltungen ein Gesundheitspass erforderlich. Schulkinder haben zwei Wochen Ferien. Rumänien hat in diesem Monat Rekordzahlen bei den Infektionen und Todesfällen gemeldet. Die Krankenhäuser arbeiten an der Kapazitätsgrenze. Das Land hat die zweitniedrigste Impfquote in der EU.